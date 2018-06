Aclararon que no tienen nada que ver con una estafa en Centenario

Ana Mercado, directora de la Escuela Vínculo, contó que por las redes sociales varios asociaron el caso de Centenario con esa institución. "Somos la primera escuela de Psicología Social de Neuquén. Estamos trabajando como institución educativa desde el año 1991, tenemos título terciario con validez oficial desde el año 1996", indicó.

Y agregó: "Somos una institución incorporada a la enseñanza oficial y no hemos estafado a nadie".

Además recalcó: "Nosotros estamos en Neuquén Capital, la gente que ha venido a la escuela se ha recibido, tiene su título terciario con reconocimiento provincial y nacional y lo que nos molesta es que nos involucren a nosotros sin tener nada que ver".

La directora agregó que, si bien el alumnado de Vinculo no desconfía de la institución porque tienen acceso a los planes de estudios avalados por el CPE, algunas personas dudaron de anotarse en esa casa de estudios por miedo a ser engañadas.

Mercado insistió en que "no somos improvisados. Nosotros no prometemos como muchos, una salida laboral rápida, sino que le decimos a los estudiantes que vivimos en la Argentina y que conseguir trabajo no es fácil. Es una carrera de cuatro años la que tenemos. Nos metieron en esto por gente que hace lo que no tiene que hacer y precisamente es de lo que nos cuidamos", remarcó.

