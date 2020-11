Activá el nuevo mapa de Among Us con este paso a paso

Among Us es el videojuego del momento | Foto: Archivo

Among Us nació en el año 2018 , pero no hay dudas que fue el 2020 y los confinamientos por la cuarentena del coronavirus los que impulsaron el crecimiento imparable de los jugadores de esta app .

Siendo uno de los juegos más populares del momento, los desarrolladores de Among Us se reinventan para seguir atesorando esa desmedida cantidad de descargas mes a mes. Es por eso que el pasado 18 de noviembre se han estrenado en Twitter y han revelado un primer pantallazo del nuevo mapa.

Los detalles del nuevo mapa de la app Among Us serán revelados el próximo 10 de diciembre en los The Game Awards. Among Us consiguió estar nominado en las categorías Mejor juego de móvil y Mejor Multijugador para estos premios.

Aunque habría que esperar hasta el 10 de diciembre para conocer cuándo podremos jugar en el nuevo mapa de Among Us, este se puede desbloquear por algunos usuarios de la app y en LM Neuquén te enseñamos cómo hacerlo con este paso a paso:

1. Es fundamental que sepas que esto pueden hacerlo solamente los usuarios que compraron Among Us por Steam.

2. Entrá a Steam y andá a tu biblioteca.

3. Buscá Among Us y una vez abierto, hacé click izquierdo en el título del juego.

4. Seleccioná propiedades y elegí "Betas".

5. Clickeá en "public-beta".

6. Cerrá y esperá que se completen las descargas correspondientes.

Si estás registrado en las versiones beta o de prueba de Among Us, seguramente recibirás de primero las actualizaciones del juego, así podrás probar el nuevo mapa.

El juego

La app es un juego multijugador en línea con partidas armadas de 4 a 10 personas en simultáneo. Dos o tres de esas personas, según la cantidad de participantes, reciben el rol de impostores o enemigos y su misión será el matar a los otros jugadores dentro de una nave espacial.

En el intento de matar al resto, deben evitar ser vistos y descubiertos ya que la app permite constante votaciones y debates para expulsar de la nave a los impostores de los que sospechen. Los impostores pueden también sabotear la nave para provocar el caos que les permita asesinar más fácilmente al resto de los participantes.

¿Cómo juego Among Us?

Cuando el juego inicia ya están todos dentro de la nave espacial, unidad que tiene varias salas y compartimientos donde debés completar ciertas misiones. Cuando uno de los participantes es asesinado por un impostor, el cuerpo es reportado y se lleva a cabo la votación para determinar quién fue.

Si nadie está seguro, la partida sigue. Si votan por alguien, quien recibe la mayoría de los votos es eyectado de la nave espacial y el mismo juego confirma si era -o no- un impostor.

Estos impostores también pueden hacer misiones con la guía de un mapa que está disponible para todos los participantes.