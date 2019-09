Acuerdan plus salarial a empleados tercerizados de salud

El dirigente dijo que los trabajadores del sector estuvieron con medidas de fuerza desde la pasada semana y parte de la actual como consecuencia de este conflicto por el plus con las empresas. Sostuvo que el reclamo se hizo sentir en los hospitales Heller, Castro Rendón, Plottier y San Martín de los andes porque no les pagaban el plus en cuestión.

“Hemos dado un avance importante en el marco de la CTA con el ministerio de Salud. Se regularizó un acta que viene de 2015, por un plus originario de 2000 pesos que luego trajo a confusión, sobre todo el año pasado cuando en los pliegos licitatorios se lo mencionaba a un monto original”, explicó el gremialista.

Dijo que el punto del conflicto es que ese monto actualizado es de unos 6400 pesos y que estaba muy por debajo de lo que debería cobrar los trabajadores. “Esto genero conflicto porque al no haber un marco claro de Salud las empresas no cumplían con estos acuerdos”, puntualizó.

