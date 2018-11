Acuña y Funes Mori, los que se repiten en Mendoza

Será, entonces, al menos en el inicio del juego, un equipo totalmente diferente desde los nombres y el sistema táctico, en comparación al que triunfó por 2-0 el pasado viernes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Seguirá?

Claudio “Chipi” Tapia dejó una puerta abierta para la continuidad del DT interino en la Selección mayor. “Scaloni tranquilamente con su cuerpo técnico puede conducir la Selección mayor. Si la dirigencia del fútbol entiende que es lo mejor, tendrá su oportunidad. Lo viene haciendo bien y nadie puede negar la realidad”, sostuvo en la previa del segundo partido amistoso ante México.

En tanto, el seleccionado argentino arribó ayer a Mendoza procedente de Córdoba para disputar esta noche un nuevo amistoso frente a México y recibió el calor del público local. Los futbolistas retribuyeron ese cariño y se acercaron a los hinchas a sacarse fotos y firmar autógrafos.

Las inmediaciones del hotel en el que Argentina concentró también en su última visita a Mendoza, cuando enfrentó en 2016 a Uruguay por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia, volvieron a revolucionarse por la llegada de los jugadores del representativo nacional. Paulo Dybala y Lautaro Martínez fueron dos de los futbolistas más requeridos por el público. Tras la tormenta post-Mundial, la Selección cerrará el año con un buen clima.

Tapia y un guiño para la continuidad de Scaloni: “Tranquilamente puede conducir la Selección”.

Acuña por dos y Mascherano de incógnito

Repiten a Acuña

Es la primera vez que Lionel Scaloni repite al neuquino Marcos Acuña dos partidos seguidos. De los seis cotejos que dirigirá, que se dividieron en tres giras (la tercera no salieron del país), siempre alternó al volante zapalino.

Es la primera vez que Lionel Scaloni repite al neuquino Marcos Acuña dos partidos seguidos. De los seis cotejos que dirigirá, que se dividieron en tres giras (la tercera no salieron del país), siempre alternó al volante zapalino.Visita del Jefecito

No hubo foto de la prensa ni de los protagonistas, pero el Jefecito pasó por la concentración albiceleste. Javier Mascherano, de vacaciones en Argentina, se acercó a Córdoba para saludar antes de que el plantel viajara a Mendoza.

Giménez no lo puede creer

“No puedo creer estar acá con la Selección”. Fue la expresión de Gastón Giménez, el jugador de Vélez, uno de los tantos futbolistas que juegan en el país, que vivió la experiencia de ser convocado por primera vez.

“Me hubiera gustado entrenar a Messi, es la única espina que tengo”

Scaloni habló en la previa a su último partido como técnico interino de la Selección Argentina y no se guardó nada. Su saldo es positivo.

Horas antes de lo que sería su último partido en la Selección Nacional, el DT interino, Lionel Scaloni, hizo un balance positivo y admitió que se va con una espina.

“Sabemos muy bien que es nuestro último partido, después se verá”, indicó Scaloni, tras lo cual dijo: “Dejamos en claro que veníamos por seis partidos porque así nos lo hicieron saber y el balance es positivo”.

“Me quedé sólo para dirigir a la Sub 20 y luego surgió la posibilidad de ser entrenador de la mayor. Nunca pensé que iba a suceder ésto. Creo que el balance es positivo y en mi lugar pienso que cualquiera hubiera hecho lo mismo”, analizó.

Al ser consultado acerca de los elogios que recibió de parte de jugadores de la Selección, expresó: “Veo normal que cualquier jugador hable bien de su entrenador y yo les agradezco a todos lo que dijeron. Es evidente que tengo una buena relación con ellos”.

Scaloni también habló acerca de Messi y dijo que le hubiera gustado estar al mando de la figura albiceleste, que tras el Mundial de Rusia no volvió a ponerse la celeste y blanca y su regreso es una incógnita luego de trece años en los que no pudo sumar títulos. “Me hubiera gustado entrenar a Messi, es la única espina que tengo clavada porque es el mejor de todos”, aseveró el entrenador, que dirigirá seis partidos en su interinato tras la salida de Sampoli por el pésimo Mundial que hizo. “Trabajamos muy libremente con la elección que queríamos hacer y no tuvimos ninguna restricción de ningún tipo, solo fue decisión nuestra”, aclaró el DT.