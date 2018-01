Esta no es la primera vez que el actor es denunciado por abuso sexual.

Esta no es la primera vez que el actor es denunciado por abuso sexual.

Los Ángeles. El famoso actor Steven Seagal enfrenta una nueva denuncia en su contra por abuso sexual. La denunciante es Regina Simons, quien trabajó como extra en el film Terreno salvaje (1993) cuando sólo tenía 18 años. “Antes de que me diera cuenta, él estaba encima mío y no me pude mover”, contó la presunta víctima en una entrevista con el programa Megyn Kelly Today.