Acusan a la Municipalidad por plagiar una escultura

La escultura se inauguró hace un año en la plaza central de la capital mediterránea y en poco tiempo se convirtió en un símbolo de la ciudad. También se armó una campaña turística por redes sociales, donde la gente comparte fotografías junto a la estructura.

Revelli contó a este diario que se enteró de la copia en calle Albardón “el viernes, porque por suerte tenemos como ocho mil seguidores en la cuenta de Instagram de Amo CBA y uno de ellos nos advirtió que en Neuquén nos estaban robando. Me parece terrible que hagan un copypasteo cuando tranquilamente podrían haber pedido que colabore y hasta me hubiera pagado el pasaje para ir, porque como artista sería un halago; por eso, me enojó que busquen ir a lo fácil y hagan un plagio de un símbolo cordobés”, explicó.

“El proyecto Amo CBA es público y se expandió. El logo del triangulito tuvo mucha difusión desde Turismo. Por eso, me parece odioso que la escultura de Neuquén sea igual, es lo mismo con letras blancas”, dijo Damián Revelli, arquitecto y artista plástico

Remarcó que “aunque parezca un triangulito con letras, esto tiene un trabajo de identidad que combina la marca con una frase que siempre le escuchaba a los cordobeses en la calle, donde pensé desde el peso y tamaño hasta el color”. Contó que envió notas a medios de comunicación y por las redes, pero nadie del Municipio neuquino lo contactó “y por eso les indiqué a mis abogados que el martes (por hoy) denuncien el plagio en la Justicia para que cese el uso de la marca”.

Patente: el arquitecto y artista Damián Revelli registró a su nombre la escultura.

“Es una pena, porque no me interesa dañar al municipio, sino que la persona que plagió, quizás por ignorancia, pida disculpas para que de esto podamos sacar una idea para que Neuquén tenga su propia marca urbana y no una que robaron”, remarcó.

Ayer, de la Municipalidad advirtieron a LM Neuquén que no les interesa aclarar las similitudes entre las esculturas. El logo tridimensional se sigue promocionando en los perfiles de la Muni en Facebook y Twitter como la nueva marca que representará a la ciudad.

La pieza elegida por Neuquén para la Albardón carece de originalidad omar novoa

El marketing urbano va de la mano de las selfies

El marketing urbano es una estrategia de comunicación asociada a la gran cantidad de turistas que buscan un lugar emblemático donde sacarse una selfie. Esa tendencia llevó a muchos municipios del mundo a implantar carteles o íconos tridimensionales en los sitios más visitados, que sirvan como marca registrada de la ciudad. El arquitecto Damián Revelli contó que “Amo CBA” comenzó con una escultura iconográfica en la plaza central de Córdoba, que se colocó hace un año y con el tiempo se volvió muy popular.

Ya planearon réplicas para otros sitios turísticos de la zona, aunque con variaciones en el material en función de cada paisaje. “Estas piezas son una forma de construir identidad en cada lugar, un símbolo que va a quedar para el futuro y por eso estaría bueno que la de Neuquén no sean improvisada o una copia mal hecha”, subrayó el arquitecto.

LEÉ MÁS

La fiscalía acusó al presunto asesino de Joaquín y dictó la prisión preventiva

Una multitud reclamó justicia para Joaquín, el rugbier asesinado en un robo