Acusan a médico por causarle la muerte a un bebé

En junio, Soledad García (34 años) junto con sus abogados denunció penalmente que su bebé había fallecido a causa de las lesiones provocadas durante el parto en el hospital de Cutral Co, ya que el pequeño quedó débil.

Finalmente ayer, en una audiencia, la fiscalía y la querella solicitaron que el ginecólogo sea acusado por el hecho, ocurrido el 11 de julio de 2016, lo que derivó en la muerte del niño a los seis meses.

“Tuve todos los controles que me dieron muy bien, las ecografías, pero por un tema de hipertensión me derivaron a Cutral Co para una cesárea, la que terminan haciendo después de que se les complicara el parto normal”, había explicado García a LM Neuquén.

Según la teoría de la fiscalía, la madre ingresó al hospital de Cutral Co cerca de las 15 y a las 20 fue revisada por el ginecólogo, convocado por la obstetra para una cesárea urgente. Sin embargo, fue recién a las 22:55 que la cirugía fue realizada.

A raíz de la demora, el niño sufrió hipoxia fetal casi tres horas, naciendo con un gran deterioro neurológico, lo que provocó su muerte el 27 de enero de 2017.

Por su estado crítico, el bebé fue derivado al hospital Castro Rendón, donde estuvo 25 días.

Durante la audiencia, las partes acusadoras alegaron que el ginecólogo obró “negligentemente y por impericia en su profesión” al no actuar con la celeridad que el caso ameritaba.

El abogado defensor Omar Pérez no se opuso a la acusación, por lo que el juez Rúl Aufranc avaló los cargos y estableció cuatro meses de plazo para la investigación.

En su momento, García contó que alrededor de las 18 le intentaron practicar un parto natural, donde los médicos le destrozaron los huesos del cráneo a su bebé por la fuerza que ejercieron.

“Cuando nació por cesárea, su cabeza estaba muy hinchada y me lo derivaron a Neuquén. En el parto le tiraban la cabeza, creo que ahí le rompieron la cabeza. Mi bebé quedó muy frágil”, dijo Soledad García, madre denunciante

