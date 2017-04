La funcionario provincial envió una carta al jefe comunal para que se desdiga de sus dichos, realizados en una entrevista cuando fue consultado sobre las funciones del Defensor del Pueblo.

Cortés tildó de “poco acertada” la expresión de Quiroga y tomó como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “en su artículo 3 inciso B enuncia como principio general la no discriminación y el usar el término ‘discapacitado’ como calificativo es un acto discriminatorio. Los funcionarios públicos deben abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención (…), además de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humano de las personas con discapacidad sin discriminación alguna”.

Al ser consultado sobre el reemplazo de Ricardo Riva, como Defensor del Pueblo, Quiroga explicó que se trata de un puntero del MPN “que ha actuado como un opositor al gobierno municipal, cumpliendo la directiva de desgastarlo”.

"Ahora, tratan de endilgarme todo esto porque no se animan a decir que en el fondo nos admiran y entonces nos envidian porque tenemos superávit. Como a ellos les gustaría hacerlo y no pueden porque están discapacitados, entonces nos echan la culpa por las virtudes que tenemos y no por los defectos", fue la frase de "Pechi" que desató la polémica.