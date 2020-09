Acusan de violador al jefe de una agencia de modelos

La fiscalía de París abrió una investigación por presunta violación contra Gérald Marie, ex jefe de la agencia de modelos Elite en Europa, blanco de acusaciones de cuatro mujeres, incluyendo una menor. La investigación por "violación y agresión sexual", y "violación y agresión sexual a menor" estará a cargo de la Brigada de Protección de menores, indicó este lunes la fiscalía de París. Los hechos se remontan a las décadas de 1980 y 1990 y podrían haber prescrito.

Marie es blanco de tres acusaciones, una por agresión sexual y tres por violación. Una de las presuntas víctimas es la ex periodista de la BBC, Lisa Brinkworth, que afirma que una noche de octubre de 1998, Gérald Marie, con quien fue a una discoteca, "se sentó sobre ella" y "empezó a meterle el sexo en el bajo vientre". La periodista se había infiltrado en la industria de la moda como modelo para investigar el tema del "comportamiento sexual inapropiado de algunos agentes de modelos" para un documental de la BBC.

Tras la difusión del documental, Elite había anunciado la dimisión de dos de sus dirigentes, incluyendo Marie, pero ambos recuperaron sus puestos unos días después y presentaron una denuncia por difamación contra la BBC y el periodista estrella del programa en el que fue difundido, Donal MacIntyre. Interrogado sobre este escándalo en un programa de la televisión francesa en 1999, Gérald Marie negó la acusación.

Además de la ex periodista, otras tres ex modelos lo acusan de haberlas violado en París. La estadounidense Jill Dodd afirma haber sido violada por Marie en 1980, cuando tenía 19 años; otra estadounidense, Carre Sutton, dice haber sufrido "innumerables" violaciones por parte del ex jefe de Elite en 1986, cuando tenía 17 años; así como la sueca Ebba Karlsson, nacida en 1969, que denuncia una violación en 1990.