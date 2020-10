Acusaron a un docente por abusar de cuatro alumnas

Según comentaron en ese entonces, las víctimas, todas de entre 14 y 15 años, acusaron al docente de uno de los talleres de tener comportamientos inapropiados hacia ellas.

De acuerdo a lo manifestado por las jóvenes, dichas actitudes iban desde comentarios de índole sexual y miradas que ponían incómodas a sus alumnas, hasta apoyarse o manosear las partes íntimas de las chicas. Incluso, algunas eran específicamente apartadas por el docente del resto del grupo para concretar los abusos y así pasar desapercibido.

Luego de que las acusaciones salieron a la luz en la comunidad, el Consejo Provincial de Educación (CPE) intervino y resolvió apartar al docente de su cargo.

Investigación

Las numerosas denuncias motivaron una investigación a cargo del fiscal Andrés Azar, quien a raíz de la evidencia recabada, solicitó una audiencia de formulación de cargos que se realizó ayer a mediodía.

En la misma, el fiscal acusó al hombre de 40 años por el delito de abuso sexual simple agravado por la condición de educador, por cuatro hechos. Aun así, se supo que el número de denuncias recibidas fue mayor, pero que tras la investigación se determinó que no constituían delitos punibles en el fuero penal, y por eso no se pudo avanzar con la totalidad de las causas.

Dado que el docente ya no se encuentra dictando clases y teniendo en cuenta que las víctimas no fueron amenazadas en ningún momento del proceso, la fiscalía no solicitó una cautelar privativa de la libertad. En contraparte, se le pidió que permanezca a derecho y en caso de cambiar su domicilio, lo notifique para poder ser hallado.

A pesar de que el hombre no cuenta con antecedentes penales previos, se supo que sus actitudes de acoso eran incluso previas a las denunciadas el año pasado.

-> Otro en la mira por grooming

Luego de que se conoció el caso en cuestión, un segundo docente fue señalado por estudiantes y padres, por mandar mensajes presuntamente subidos de tono por WhatsApp. El docente también fue apartado e investigado.