Acusaron a un hombre por provocar choque fatal en la Ruta 17

Gentileza Cutral Co Al Instante

Según la teoría del caso, el motociclista cruzó de este a oeste por una picada de tierra sin advertir que la camioneta Peugeot 504 (en la que viajaba el matrimonio) circulaba por la 17 en dirección al norte. Ante esa maniobra, el conductor de la Peugeot intentó esquivar la moto sin suerte, colisionaron y la camioneta se despistó hacia el carril contrario y se detuvo por el impacto contra un cartel y un árbol.

Por la fuerza del impacto, el conductor falleció en el lugar y su esposa, que iba como acompañante, resultó herida. Por su parte, Zúñiga dejó su moto en el lugar y se retiró antes de la llegada de la policía a pie, hasta el hospital local para hacerse atender.

Siguiendo las pericias que permitieron establecer la dinámica del hecho y apuntar a Zúñiga como involucrado y presunto desencadenante del siniestro, la fiscalía solicitó acusar al hombre bajo la calificación de homicidio culposo y lesiones culposas graves o gravísimas, ambas en accidente de tránsito.

Asimismo, se indicó que el hombre no cuenta con antecedentes penales y no se han observado actitudes durante el mes y medio de investigación preliminar que acrediten la necesidad de una medida cautelar, por lo que no se solicitó ninguna.

Finalmente, la jueza a cargo de la audiencia dio por formulados los cargos y abrió la etapa de investigación.