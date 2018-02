Adicto al juego ruega que ya no lo dejen apostar

“Yo pedí mi autoexclusión de los casinos dos veces. La primera recorrí cada una de las salas y la segunda fui al Ente Regulador del Juego de Azar, presenté mi formulario, me sacaron una foto y durante un tiempo no me dejaron entrar a los casinos. Pero después ya me dejaron de controlar y terminé entrando”, dijo angustiado. “Si para entrar en una cancha de fútbol hay derecho de admisión y a uno le piden huellas dactilares, por qué en los casinos no se toman medidas así”, señaló.

Juan recuerda que hace 20 años fue por primera vez a un casino a tomar algo, antes de ir a una fiesta, y desde ahí no paró de jugar. Siempre fue taxista y hace tres semanas se quedó sin trabajo, por el mismo inconveniente: las apuestas. Según contó, cuando está en tiempos de crisis, plata que llega a sus manos la quema en el casino.

En este último trabajo se gastó varias recaudaciones para jugar, y cuando vio que ya estaba desbordado, entregó el auto. El hombre tiene cuatro hijos y asegura que su familia es de fierro y que lo salva, pero el tema es que gastarse toda la plata en el juego lo lleva a una situación de crisis económica de nunca acabar. “Estoy endeudado hasta el cuello, y nunca puedo salir”, contó, y agregó: “No estoy loco, pero para alejarme del juego necesito es que no me dejen entrar al casino”.