Adiós, don José: se bajó y Alfaro es gran candidato

Si bien está con trabajo en el Globo, el DT se mostró dispuesto a reunirse en caso de ser el elegido, aunque no garantizó poder aceptar una propuesta ya que tiene un contrato vigente.

“De Boca aún no nos llamó nadie, pero Alfaro me dijo que si no le traen los refuerzos, se puede ir de Huracán”, señaló anoche su representante, Daniel Comba, dejando la puerta abierta. Un escalón por debajo de él aparece Eduardo Domínguez, que viene de desvincularse de Colón de Santa Fe y tiene una oferta para ir a Nacional de Uruguay, aunque todavía no hubo contactos formales.

El que se bajó anoche fue Pekerman, quien está sin club y es el que mayor trayectoria tiene. Burdisso lo conoce por haber sido dirigido por él en el Mundial Sub-20 en el que Argentina fue campeón en 2001, en condición de local.

En otro orden, el presidente de Boca, Daniel Angelici, se reunirá con el representante de Nahitan Nández, quien tiene dos ofertas de Europa por el mediocampista uruguayo.

Según trascendió, los dos clubes que pretenden al uruguayo son Atlético de Madrid y Cagliari, que están dispuestos a desembolsar cerca de 20 millones de dólares. Sin embargo, como la cláusula de rescisión es de 25 dependerá de Boca aceptar o no la salida del futbolista, que en los últimos partidos fue una pieza clave.

"Lo tuve a Alfaro en Olimpo. Es un buen técnico pero para dirigir a los clubes grandes y la selección hay que tener espaldas y más chapa que los jugadores. Eso es lo que me hace ruido".Gerardo Solana. El Chiqui, de gran trayectoria en el fútbol lo conoce.

"Con la renovación que va a haber en el plantel, creo que lo que más conviene es un técnico joven. Por eso ni Pekerman ni Alfaro me convencían. El que más se ajusta al cambio es Domínguez".Emilio Mansilla. Campeón mundial de pesas, fana de Boca

