Adolescente de 16 años aprovechó que no estaba su mamá y le sacó el auto: lo destruyó

Por lo que pudo reconstruir la mujer y algunos testigos del barrio 98 Viviendas, el menor que iba al volante le había robado el auto a su madre, que en ese momento se encontraba de vacaciones.

“Fuimos alertados por un mensaje de WhatsApp de un grupo del barrio. Cuando llegamos a casa, nos encontramos con esta situación, en la que había dos menores, a los cuales se les realizó el control de alcoholemia y les dio cero”, contó Olga en diálogo con LU5.

Y agregó: “Uno de los menores decía que su mamá no estaba en Neuquén, que se había ido de vacaciones, y del otro menor la mamá llegó inmediatamente".

Por otro lado, agradeció que no hubiera nadie en su domicilio a la hora del accidente: "Doy gracias a Dios de que no estábamos en ese momento, porque fue el poste del alumbrado el que los contuvo porque quizá se metían adentro de la casa. Pegado a donde quedó el auto está la habitación. Podría haber sido una tragedia”

En cuanto a las consecuencias, la colisión provocó, además, que “el poste del alumbrado tuviera una grieta y estaba toda la pintura del auto".

"Se ve que rebotaron ahí y terminaron contra el árbol”, indicó la mujer.

Por último, contó el suplicio que atravesó a la hora de hacer la denuncia: “Fui a realizar la denuncia y parecía un chiste, porque me decían que no correspondía que hiciera una denuncia. Me decían que tenía que buscar otras vías. Hasta ahora nadie me llamó”.

