“Estaba llorando, re angustiada. Le pregunté a una mujer que la sostenía qué le había pasado y me respondió ‘la violaron’”, contó una joven de 29 años, que asistió a la adolescente y se quedó en el lugar hasta que los médicos se la llevaron con la ambulancia, alrededor de las 23.

En diálogo con LM Neuquén, la vecina manifestó que en el lugar había dos policías que “estaban parados sin hacer nada”. Luego, contó que arribaron más móviles y resaltó que la ambulancia llegó cerca de las 22, lo que significó una larga espera, más incluso porque “la chica empezó a convulsionar”.

Antes, la adolescente, que había logrado calmarse por un momento, le confió a una de las mujeres lo sucedido. “Relató que venía de una fiesta en el Paseo de la Costa, que pasó por los baños públicos y que al salir sólo había un chico, al que le consultó por su primo. Le respondió que sabía donde estaba, que lo siguiera, y ahí la llevó hasta un terreno baldío donde abusó de ella”, explicó la vecina.

En un principio, la chica no quería que llamaran a la Policía porque “había tomado alcohol”, pero las mujeres la calmaron y le explicaron que lo ocurrido era “mucho más grave que tomar alcohol”.

Así, en el lugar se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Segunda y de Criminalística, que revisaron el predio donde habría ocurrido el abuso y secuestraron la calza de la joven para ser peritada. La chica fue trasladada al hospital regional, donde fue asistida y se le realizaron las pericias médicas de rigor.

El lunes siguiente, junto con su madre, denunció en Fiscalía que había sido víctima de una violación e identificó al agresor. Al tratarse también de un menor de 18 años, se derivó el caso a la Fiscalía de Delitos Juveniles, desde donde se ordenaron las medidas de rigor.

Fuentes consultadas indicaron a LMN que, por ahora, la causa está en plena etapa de recolección de pruebas y que el presunto autor fue notificado y se le indicó designar un abogado defensor. El propio joven desmintió en las redes sociales la denuncia en su contra.

Fiestas sólo para adolescentes

Con el devenir de las redes sociales, hoy existen grupos en Facebook para todo tipo de actividades, incluso aquellas para reuniones exclusivas de adolescentes. Esto saltó a la luz con el relato de la adolescente víctima, quien narró que venía de una fiesta en el Paseo de la Costa a la que había asistido a través de un grupo cerrado en esa red social.

“Se juntan los sábados y domingos de tarde en el Paseo de la Costa, algunos llevan bebidas alcohólicas y otros cigarrillos de marihuana”, confió una de las mujeres que estuvo con la adolescente esa noche, y resaltó: “Quedé muy impactada porque tengo una niña de 8 años. Intenté ingresar al grupo, pero no me admitieron y sólo le dije a una de las administradoras que se cuidaran más entre ellas”. Este grupo en concreto tiene casi 3000 miembros, que muchas veces no se conocen entre ellos.

