Adornos y mates, lo más vendido en la feria artesanal

“Lo que más vendí fue el conjunto para el asado, que viene con la tablita, el atizador, la palita y el pinche. Lo estoy vendiendo por 600 pesos”, precisó Silvio de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, que trabaja con maderas y metales. “Los atrapasueños son los que más están saliendo. Creo que se debe a que les estoy dando más forma y colores, entonces se salen un poco del standard clásico”, contó Patricia de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que hace artesanías de macramé.

“Lo que más salieron fueron las vinchas pequeñas. La venta estuvo floja”,dijo Néstor, artesano de Chascomús, provincia de Buenos Aires

“Antes lo que más se vendía eran las pulseras y tobilleras, que son muy pedidas en esta época en particular. Ahora también estoy vendiendo la pulsera roja contra la envidia”, agregó Ileana de Tanti, Córdoba, puntualizó que los neuquinos le compraron los artículos más económicos que ofrece. “Todo lo que son lámparas y fuentes fueron vendidas, pero la gente se inclinó por los modelos más baratos. Lo más caro que tengo es de 500 pesos, que en otras épocas te lo sacaban de las manos, compraban sin preguntar el precio”, expresó. En tanto, manifestó que el público piensa dos veces antes de comprar.

“La gente se inclinó por productos con precios bajos”, dijo Fabián, artesano de Casa Grande, provincia de Córdoba

“Los mates son los que más salieron, pero viene muy tranquilo todo. Los tengo entre 100 y 400 pesos, son accesibles y están completamente tallados a mano en madera de árboles regionales”, contó Maximiliano de El Bolsón.

Los artesanos atribuyen esta mala racha a la situación económica del país. Es que, según comentaron en diálogo con este medio, Neuquén es una plaza donde siempre se vendió muy bien. “Tiene que ver más con la situación económica que con otra cosa, pero viene igual en todos lados, no es una cosa exclusiva de Neuquén”, aseguró Fabián de Córdoba.

“El año pasado, a esta altura, ya no me quedaba nada en el local, y eso esta vez no pasó”, dijo Silvio, artesano de Monte Grande, provincia de buenos aires

El 22° Encuentro Nacional de Artesanos culminó ayer por la noche. Se trata de uno de los eventos clásicos de la ciudad, al que concurren miles de neuquinos con la intención de adquirir piezas únicas de todo tipo.

Las compras por persona, en la mayoría de los casos, no superaron los 600 pesos. Hubo una caída en las ventas de entre el 30% y el 50%.

Los principales atractivos

Alta calidad de productos

Las artesanías que ofrece el Encuentro Internacional de Artesanos están hechas con materiales muy buenos y son trabajados con una gran habilidad.

Variedad de diseños

Hay distintos modelos para un mismo producto, como ocurre con los mates, y piezas de orfebrería de distintos materiales y aleaciones.

Precios para todo gusto

El costo base de la mayoría de los productos artesanales estuvo en 100 pesos, mientras que los más caros ascendieron hasta los 1000.

Contacto con el fabricante

Otro de los puntos fuertes del Encuentro Nacional de Artesanos es que el público conoce al creador de las artesanías y puede desarrollar vínculos profesionales o personales. Algunos neuquinos consultados aseguraron que es una característica que “le da otro gusto a la compra”.

