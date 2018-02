AFA: polémica por la nueva reestructuración

De atrás para adelante el cambio más rutilante sería la eliminación de los federales C y B para ser reemplazados por un único Torneo Regional Federal Amateur al que se accedería directamente desde las ligas. Es decir que los equipos del B que no asciendan al A, deberán sufrir una suerte de “descenso”, teniendo en cuenta que se los mezclará con los equipos del C y los campeones de las ligas.

Ejemplos locales son los de Pacífico, Deportivo Rincón y La Amistad, actualmente ocupando una plaza del B. El objetivo, argumentan desde AFA, sería fortalecer las ligas y evitar los grandes gastos que generan en el B y C en los clubes. Maronese, Centenario, Lácar y Don Bosco -hoy en el C- estarían jugando solamente por una beneficio en el Regional Amateur, ya que no habrá categoría superior próxima.

El Federal A, por su parte, seguirá existiendo similar a como lo conocemos aunque con menos equipos, teniendo en cuenta que ocho clubes pasarían a completar las plazas del ex Nacional B. La segunda categoría de Argentina se dividirá en dos: la Zona Interior y la Zona Metropolitana, que contarán cada una con 20 equipos. En este esquema serían ocho los que subirían del Federal A, dos por ascenso deportivo y otros seis por invitación, en teoría, según el mérito que realicen en el presente torneo.

En los casos de la región, tanto Cipolletti como Independiente (ambos en zona reválida) quedarían lejos de ocupar un lugar a no ser que obtengan uno de los boletos de forma directa, algo que hoy por hoy parece difícil. El caso de Deportivo Roca, que está en la zona campeonato, podría ser más viable, aunque su presente tampoco es prometedor. En caso de que alguno descienda (por el momento el Rojo es el más comprometido) pasaría a formar parte del Regional Amateur.

Por ahora hay voces en contra y a favor y sobre todo mucha incertidumbre sobre si realmente esto se llevará a cabo como fue comunicado en el boceto. Algunas ligas ya se manifestaron a favor de las modificaciones (con la salteña), mientras que la mayoría de los equipos del B, serían quienes encabecen el sector de mayor resistencia.

El próximo 28 se realizará la reunión clave en calle Viamonte con los representantes del Consejo Federal y habrá mas precisiones. Por ahora hay que esperar.

8 equipos del actual Federal B pasarían a jugar en la 2ª división que se partiría en dos.

“Hace tiempo se viene pensando esto de las dos zonas de 20. Estamos expectantes a ver cómo avanza todo”.Gastón Sobisch, Presidente de Independiente

“No sabemos cómo se van a definir los ascensos del A a la B, si es deportivo o por invitación. Claro que nos interesaría estar”.Santiago Caldiero,Presidente de Cipolletti

2 zonas de 20 tendría el futuro Nacional B.

Se denominarían Primera A Metropolitana y Primera A Interior. Se completaría con descendidos de la Superliga, más invitados del Federal A.