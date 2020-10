AFIP cambia listada de jurisdicciones no cooperantes

Desde la reforma fiscal de 2017 que resultó en la ley 27.430, la AFIP tenía pendiente la tarea de establecer el listado de jurisdicciones no cooperantes a los efectos del Impuesto a las Ganancias, denominación por cierto que sustituyó a la establecida en la ley reformada que usaba la expresión positiva de jurisdicciones cooperantes en vez de la negativa, jurisdicciones no cooperantes, usada también en el entorno de la OCDE y de la Unión Europea.

A los efectos de esta ley se entiende por jurisdicción no cooperante, a aquella jurisdicción que no intercambia información tributaria con la AFIP, ya sea porque no forma parte de los acuerdos multilaterales suscritos en este ámbito por Argentina, porque no tiene suscrito un acuerdo bilateral de intercambio de información fiscal ni un convenio para evitar la doble imposición y el fraude fiscal con Argentina, o porque aún cuando forma parte de cualquiera de estos acuerdos multilaterales o bilaterales, en términos prácticos no intercambia información fiscal.