Agustín Laje, contra todo: pasó por Neuquén, rechazó el aborto y criticó el movimiento feminista

Cuestionó la cesárea a la nena violada y embarazada en Tucumán

Sobre la cesárea practicada a Lucía, una nena de once años de Tucumán violada y embarazada por la pareja de su abuela, dijo que no es un acto de justicia practicarle un aborto. “El bebé que está en gestación, una vez fuera del cuerpo de la madre, no va a tener expectativa de vida. Va a agonizar en una incubadora durante unas horas, o unos días, y después va a terminar muriendo. Es lo mismo que pasó en Jujuy”, expresó Laje.