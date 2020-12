Agustín Sierra sigue llorando la muerte de su padre y su abuelo

En entrevista con La Once Diez , el participante del Cantando 2020 , contó que a veces necesita hacer un alto en sus labores, y llorar: “Hubo que ponerse los pantalones y crecer de golpe, son cosas que suceden, no estábamos preparados, lo de mi padre fue repentino y fuerte, gracias a la pandemia yo me pude ir a lo de mi mamá, mi abuelo ya estaba mal y falleció acá en casa por decisión mía y mi mamá".

Luego, el actor continuó explicando: "Fue una decisión fuerte, pero cerró el ciclo de vida de otra manera, a los 90 años junto a su familia. En lo personal fue muy duro, pero así como la vida te quita y te da golpes repentinos, también la vida te da cosas lindas”.

En este sentido, Agustín Sierra continuó: “Uno no sabe lo fuerte que es, cuando lo único que te queda es ser fuerte porque miras a tu familia. Tuve un padre que me acompañó durante 30 años, tuve una relación muy cercana y de amigos, fue el que me ayudó a las decisiones laborales, el que me inculcó muchos valores. También fue un gran premio para ellos que yo tuviera una carrera definida a los 17 años”.

Cachete destacó que para su vida, “ahora hay que seguir bajo los valores que me inculcaron”, y finalmente abrió su corazón e hizo una desgarradora confesión: “Hace bien llorar, cada tanto bajo un poco, necesito también. Me pasó con el Cantando, que ahora hay proyectos laborales, y ahora no lo tengo cuando lo necesitas y antes estaba, es ahí donde duele”.