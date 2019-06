"El sismo se sintió y lo seguimos padeciendo en Sauzal Bonito. Que no tengamos asistencia de Defensa Civil es diferente, pero se sintió", aseguró Wircaleo a LMN, quien detalló cómo fue la comunicación que mantuvo con el funcionario provincial: "Se contactó conmigo y me dijo que la semana que viene van a intentar traer el sismógrafo y van a tratar de ponerlo frente a la comisión de fomento. Jamás dije que no se había sentido, Giusti nunca me preguntó por el sismo".

fernando-wircaleo.jpg Fernando Wircaleo, presidente electo de la comisión de fomento de Sauzal Bonito.

Textualmente, Giusti aseguró este miércoles en Telefe Neuquén: "Tanto con Ariel Zapata como con Fernando Wircaleo -que es la autoridad que va a asumir a fin de año- con ellos nos mantenemos en contacto permanente y no ha pasado ningún sismo ni nada. Es más, yo llamé primeramente a ellos para ver si tenían alguna novedad en la localidad y no es así, no hubo nada raro".

El movimiento sísmico fue registrado por Sismología Chile, desde donde indicaron que ocurrió a las 2.23 de la madrugada, a nueve kilómetros al sur de la Planta de Tratamiento de Gas en el Yacimiento El Mangrullo; a 14 kilómetros al sur de Paso de los Indios; y a 30 kilómetros al oeste de Sauzal Bonito.

Si bien no se trata de un organismo oficial y por este motivo fue cuestionado por Giusti, Wircaleo aseguró que "la gente de Chile es la única que nos brinda información, acá no tenemos asistencia ni de Defensa Civil".

"Me sentí mal porque yo estoy firmemente acompañando a la gente de mi pueblo. Me dio bronca porque venimos peleando para que esto se escuche, porque la gente la está pasando mal, no es chiste lo que está pasando", lamentó el presidente de la comisión de fomento electo.

Embed UN SISMO DE MENOR INTENSIDAD FUE PERCIBIDO ESTA MADRUGADA EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA



HORA LOCAL: 19/06/2019 02:23:46

MAGNITUD: 3.1

EPICENTRO: 14 km al S de Paso de los Indios.

PROFUNDIDAD: 13 km

INTENSIDAD: III Buena Esperanza



+INFO en nuestra página de Facebook. pic.twitter.com/qNUnUJQG1b — Sismologia Chile (@SismologiaCh) 19 de junio de 2019

LEÉ MÁS

Desde Provincia desmienten que en Sauzal Bonito se haya sentido un sismo

Un sismo cerca del yacimiento El Mangrullo se sintió en Sauzal Bonito