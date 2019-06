Según había manifestado ese portal, el evento había tenido lugar en cercanías al yacimiento El Mangrullo, que opera Pampa Energía, a unos 30 kilómetros de Sauzal Bonito.

“Sismología Chile es una ONG y no un organismo oficial. Está integrado por estudiantes y no es reconocido por el Sernageomin para difundir este tipo de información. No es veraz la información que se ha dado. Yo mismo me he comunicado con ellos para saber donde tiene sensores en la provincia y aún no me han respondido”, lanzó Giusti en diálogo con Canal 7 de Neuquén.

“Queremos trasmitir tranquilidad y estamos trabajando junto con Ministerio de Energía, Inpres y Defensa Civil para la colocación en Añelo, la Comarca Petrolera y Sauzal Bonito de sismógrafos, sobre los cuales tendremos novedades a fin de mes”, indicó.

Por último, el funcionario expresó que se comunicó con vecinos del lugar y ninguno le manifestó haber percibido el temblor. “Me comunique con Ariel Zapata y Fernando Huircaleo, que es la autoridad que va a asumir, y no ha pasado ningún sismo”, finalizó.

