Ahora van al BPN los clientes de los privados

El ministro de Producción, Facundo López Raggi, se reunió con los representantes de 16 bancos y les pasó la lista de solicitudes para plantearles que estas entidades sean las que les brinden apoyo financiero. "Se comprometieron a contactar a cada cliente para darle una respuesta. Nos interesa que resuelvan esta demanda, además de que entendemos que será de interés para los propios bancos el poder otorgar créditos a sus clientes", señaló López Raggi en diálogo con este diario.

A través de una videocoferencia, de la que participaron también representantes del BPN, el funcionario mantuvo un contacto con directivos del BBVA, BICE, BNA, Columbia, Comafi, Credicoop, Galicia, Hipotecario, HSBC, Itaú, Macro, Pampa, Patagonia, Santander y Supervielle. "Al BPN le interesa sumar nuevos clientes, pero hoy tiene todas esta líneas nuevas para otorgar y no puede atender toda esta demanda en la emergencia", explicó López Raggi.

La cuestión respecto de estos préstamos se centra en las diferencias no tanto de la tasa de interés, que rondaría el 24% en ambos casos, sino en las condiciones mucho más beneficiosas que ofrece el BPN en comparación con la banca privada. De ahí la razón de la cantidad de solicitudes por créditos blandos de la provincia.

Composición

Del total de inscriptos en la página del Centro Pyme-Adeneu para estos préstamos, un 40% fueron derivados al Iadep, un 36% al BPN, el 15% corresponde a los mencionados clientes de bancos privados y el resto no califica, no solo como sujeto bancario, sino que se trata de gente que no cuenta con ningún tipo de documentación que certifique la actividad que realiza, con lo cual no podrá acceder a esta financiación.

Se trata de líneas crediticias por 2300 millones de pesos. Entre ellas, una específica destinada a capital de trabajo a una tasa general del 24% anual con hasta 12 meses de plazo de gracia y hasta 10 millones por crédito.

En el caso de que el destino sea el pago de sueldos, el banco provincial otorgará los primeros tres meses de gracia a tasa cero. El cupo es de 300 millones de pesos y el repago en hasta 12 meses.

Para clientes que acrediten la nómina de empleados con el BPN el plazo será de 12 meses. La tasa de interés para las pymes será del 15% TNA (la tasa es 24%, pero con un subsidio del Iadep del 9%).

Para clientes que no acrediten la nómina de empleados con el BPN, el plazo será de 12 meses y la tasa de interés para la pyme será del 20% TNA (la tasa es 24%, pero con un subsidio del Iadep del 4%).

Respecto del Iadep, se dispuso una línea de financiamiento de 100 millones de pesos, destinada a capital de trabajo a una tasa del 12% general y hasta $150 mil con hasta seis meses de gracia. Al igual que el BPN, si el destino del crédito es el pago de sueldos, los tres primeros meses no se cobrará.

Cómo y dónde inscribirse

Los préstamos que lanzó la provincia están dirigidos a emprendedores, productores y empresas neuquinas que requieran financiar capital de trabajo o inversiones en este contexto de crisis y freno a la actividad económica por la pandemia del coronavirus. Para eso se creó un portal unificado donde figura esta información y el acceso para la inscripción a los créditos. Los interesados deben ingresar a http://adeneu.com.ar/creditosemergencia/.

LEÉ MÁS

Cómo será la atención en los bancos a partir del lunes

El BPN extiende la atención hasta las 15 por el pago a jubilados