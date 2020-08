Aíslan un hogar de abuelas por varios positivos covid-19

“Lamentablemente el domingo falleció una de las abuelitas, y otra debió ser trasladada a una clínica privada de Neuquén. El resto está en buen estado de salud y están bajo tratamiento, con medicación en contra del Covid-19. Las dos empleadas están viviendo en el hogar hace 10 días y atendiendo a las abuelas a tiempo completo. Mañana Las trabajadoras ya estarían en condiciones de salir, pero no tengo quien se haga cargo, porque ellas necesitan ir a descansar y estar con sus familias. Nadie va a querer prestar servicio en un lugar donde se sabe que hay coronavirus”, relató Claudia Campos en diálogo con LM Cipolletti.

Agregó que junto a las familias están pidiendo poder ingresarlas a internación para que estén con atención las 24 horas ya que son población de riesgo, pero que no las quisieron recibir.

“Las familias presentaron Recurso de Amparo solicitando atención, pero aún no hubo respuestas. Yo estuve internada en el Policlínico y ayer me dieron el alta. Estoy coordinando con el hospital cómo seguir, porque me siento desamparada. Necesitamos asistencia. A las abuelas las dejaron ahí adentro, encerradas, sin atención. Necesito que alguien me diga qué hacer, porque tampoco pueden irse a las casas de sus familiares, no es seguro”, cuestionó Campos.

Al hogar no puede entrar ni salir nadie, y sólo les ingresan las comidas y los remedios. Las trabajadoras hacen la labor de enfermeras, tomando temperatura, presión, y todos los controles médicos de rutina. En caso de detectar alguna anomalía, deber dar aviso al médico de guardia o al propio hospital. Incluso, uno de las ancianas debe asistir a Neuquén cada dos días para realizar el tratamiento de diálisis, tratamiento que se garantiza bajo estrictos protocolos.

“En este caso necesito que Salud tome las decisiones. Lo ideal sería que puedan ser internadas, y poder limpiar y desinfectar a fondo. Cuento sólo con tres empleadas, el personal justo, y si están aisladas no tengo quién asista. Además, a mi me dieron el alta luego de 10 días sin hisopado porque entienden que al no tener síntomas ya estoy curada, pero no se si puedo entrar o no porque no quiero complicar la situación. Tengo muchas incertidumbres y pocas respuestas”, añadió.

Hogar de ancianos Amanecer Anahí Cárdena

Pese a los protocolos, el virus ingresó

La dueña del lugar contó que aún desconocen cómo se contagiaron ya que desde marzo quedaron suspendidas todas las visitas. Sólo ingresaban las trabajadoras y la propietaria, bajo estricto cumplimiento del protocolo sanitario.

“Desde el primer momento el ingreso era con control de temperatura y síntomas, además del uso de barbijos, guantes, y desinfección constante. Yo tuve un resfrío muy leve sin ningún tipo de síntomas, y tras la consulta médica me hisoparon y di positivo. Lo mismo pasó con una de las empleadas y con las abuelas. Sabíamos que en algún momento iba a pasar, y el protocolo era para demorarlo todo lo que sea posible”, contó la mujer.

Desde ese momento el lugar quedó completamente cerrado.

“Las chicas están hace 10 días encerradas ahí adentro dando todo lo que tienen. No hay premio que pueda darles a ella”, resaltó.

Las cinco abuelas que quedan en el hogar tienen entre 75 y 91 años. Dos están muy lúcidas y pueden contar si advierten algún síntoma, mientras que otras tres tienen una situación de salud compleja producto de los años, por lo que necesitan atención constante.