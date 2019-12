Además el gobernador pidió disculpas por los errores. Entre ellos "no haber impedido el decreto 566 (que congeló el precio del barril del crudo), lamento no haberlo impedido". Y adelantó que pidió que ese decreto no sea ratificado y que sea declarado nulo. "Los argentinos. muchas veces, utilizamos la palabra O y a veces correponde la Y para desarrollarnos". En ese sentido, enfatizó que los neuquinos "tenemos ADN desarrollista y vamos a construir futuro, viviendo intensamente el presente, rescatando y defendiendo la historia".

Otro de los errores que reconoció Gutiérrez fue la demora en buscar una salida al conflicto docente que dejó sin clases a los alumnos por varias semanas. "La responsabilidad fue nuestra", indicó.

Al hablar de construir codo a codo, le dijo a Guillermo Pereyra, "voy a estar en las malas y las buenas, voy a poner la cara para que no perdamos ni un solo puesto de trabajo", en relación a los últimos telegramas que se conocieron en la industria petrolera. Y agregó: "He tenido y tengo reuniones en los próximos días" con autoridades del nuevo gobierno nacional del cual destacó "la apertura al dialogo".

En otro párrafo del discurso, destacó la figura de Horacio 'Pechi' Quiroga al que califico como "constructor" y sostuvo que "se lo extraña". Agregó que "confío plenamente en Mariano (Gaido)", quien asumió como intendente de la ciudad, ya que "en 52 años no he visto nadie con tanto carisma y empatía, con tanto interés". Y recalcó: "Estoy seguro que todo el esfuerzo que hizo Pechi no cayó en saco roto".

"Yo estoy entero y voy a trabajar incansablemente los próximos cuatro años", dijo el gobernador que recordó en un momento una charla que tuvo en horas de la mañana con su esposa, María Luisa, quien le dijo: "Es la ultima jura ó pensás reformar la Constitución". Al respecto el mandatario provincial destacó: "Yo no voy a reformar ninguna Constitución porque respeto las reglas de juego". Además consideró que "estoy convencido que una generación nos abrió la puerta y ahora nosotros tenemos que propiciar esa oportunidad".

En varios pasajes del discurso, el gobernador hizo hincapié en las políticas públicas para la niñez y la juventud. Además de destacar la puesta en marcha del ministerio, que estará a cargo de Sofía Sanucci, pidió que "pongamos mucho foco en construir luz, esperanza y expectativas" para las nuevas generaciones. "Le vamos a ganar a los flagelos (como el narcotráfico o el suicidio) con más deporte, más cultura y más educación".

Gutiérrez manifestó que "vamos a lanzar también un programa con rendimiento de gestión" para luchar contra la trata, el trabajo infantil y la prostitución infantil.

También el mandatario provincial hizo referencia al conflicto que mantienen los trabajadores del hospital de Plottier y a un reclamo realizado por vecinos de Caviahue contra la explotación minera. En ambos casos dijo que desde la Provincia, "vamos a seguir hablando".

"Neuquén es compromiso, saquemos adelante al país, a trabajar para fortalecer. Hay mucho por hacer", fueron las palabras finales del cierre del discurso del gobernador en una colmada Legislatura.

