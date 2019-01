En cuanto a la demanda por violencia de g√©nero que Andrea del Boca le inici√≥ a Biasotti, Granata se√Īal√≥: "La justicia dijo que todo eso era una mentira, ya no sab√≠a que hacer para alejar al padre de la nena. Se sent√≥ en un programa de televisi√≥n para mostrar golpes que no eran verdad".

"Ricardo es una persona super correcta, de su boca nunca vas a escuchar las palabras que dicen sobre √©l. Es una persona muy divertida, es una persona sana, linda, su familia es sana. Conoc√≠ a las hermanas, al pap√°, una familia de bien, tranquila. Todos sufr√≠an esto. Cuando yo sal√≠a con √©l ten√≠a 24 a√Īos y √©l 45 y siempre fue muy correcto. √Čl est√° feliz con su otra hija", asever√≥.

"Salieron muy poco, el conflicto surgi√≥ cuando ella qued√≥ embarazada. √Čl se quer√≠a hacer cargo de la nena pero no quer√≠a casarse con Andrea, y ella s√≠ quer√≠a eso. El odio desenfrenado de Andrea hacia √©l se desencadena con esta situaci√≥n. Ella so√Īaba con las bodas de las novelas, viste que ella terminada vestida de blanco y cas√°ndose y no era el caso. Lo vi sufrir mucho a Ricardo, la verdad es que Andrea no me genera cosas lindas", se√Īal√≥.

"Ayer hablé con Ricardo, él está muy triste y siente que hay una madre que está lanzando a la nena a una carrera artística, y nada mejor que una tapa para eso", dijo.

"El padre la ama, siempre la amó. Yo soy testigo de eso", recalcó.

