La hija de Andrea del Boca contra su padre: "Él me dijo 'Tenés olor a cu..., no te quiero al lado mío'"

"Me cansé de vivir rodeada de psicólogos y jueces. No puedo precisar la cantidad de veces que tuve que hablar con los psicólogos. Yo era muy chiquita y pensaba que si tenía que ir tantas veces era porque no estaba bien mentalmente", reveló Anna y continuó diciendo: "En estos años sentí que estaba en una cajita, gritando y que nadie me escuchaba".

Sobre la relación que mantuvo con su padre, la hija de Andrea del Boca contó: "Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el verbal, el sexual y el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida".

En este sentido, recordó unatriste anécdota de sus días junto a él: "Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con asco… Yo no entendía por qué. Entonces él me miró y me dijo: ‘Tenés olor a culo, no te quiero al lado mío’. Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco… Me gastaba… y a los nueve años no quise verlo más”.

