Mirá el tremendo porrazo en vivo de Pía Shaw

Iúdica atinó a ayudarla y se corrió para que su compañera no se chocara la cabeza contra el suelo. “¡Vos no me ayudaste tampoco!”, le reclamó en chiste a su compañero, que pidió la repetición. “Cora (Debarbieri), ¡dejá de reírte!”, exclamó la conductora a la panelista del ciclo. Una vez que se recuperó, se subió nuevamente al móvil y hasta le echó la culpa al control y a los productores. “No me cuidan”, soltó Shaw.

Esta no es la primera vez que una patineta eléctrica les juega una mala pasada a los conductores de TV. En el 2015, cuando los denominados hoverboards estaban llegando al país, Denise Dumas terminó en el piso mientras estaba al aire.

LEÉ MÁS

Mirá la caída en vivo de una participante de Combate

Golpazo al aire: mirá el accidente que sufríó una conductora de C5N