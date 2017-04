Al carnicero solidario de Plottier le llegó el amor

Una broma fue el inicio de esta historia de amor. Una tarde, una mujer entró a la carnicería y Domingo le preguntó con cierta sorna: “¿No tenés una chica para mí?”. Aquella señora, oriunda de Colombia y que estaba de visita por la ciudad, de regreso a su país le contó a una amiga que en Plottier había un carnicero en búsqueda de un amor.

Sin perder tiempo, Luz Adriana Cifuentes, una mujer de 35 años a punto de obtener su título de médica en su Colombia natal, comenzó a hablarle por celular y por redes sociales. El Abuelo, quien hace muchos años se separó de la madre de sus hijos, le dijo muchas veces a Luz que era muy joven para él y que no había posibilidades de un romance. Pero la mujer insistió tanto que finalmente lo conquistó.

Pasaron los meses y las comunicaciones telefónicas se hicieron cada vez más frecuentes. Hasta que Domingo sintió la necesidad de conocerla y entonces emprendió viaje hacia Cali. Si bien confiaba en su corazón, tenía miedo. También se le cruzó la idea de que la joven sólo quería sacarle plata.

“Llegué a su casa y todo fue amor. No me dejó solo ni un minuto. La pasé muy bien, yo no pensaba encontrar una piba joven que se fijara en mí”, confesó Domingo, emocionado al hablar de Luz.

El viaje de Domingo a Cali, que realizó el mes pasado, fue de ensueño. Juntos recorrieron la ciudad, fueron al cine y hasta visitaron carnicerías para comparar los cortes de carne y los precios.

Luz es madre soltera y tiene dos hijos, de 17 y 19 años. Además de trabajar, realizó las prácticas médicas en un sector muy pobre de su país.

Por eso, Domingo quiere viajar de nuevo a Colombia para pasar dos meses junto a su prometida. Es que desde el 17 de marzo pasado la pareja luce una alianza de plata como sello de su compromiso para casarse.

La diferencia de edad para Luz no parece ser un problema. La mujer le contó a LM Neuquén que siempre se dedicó a sus hijos y a estudiar y que ahora se enamoró. “Yo soy muy reservada, a mis compañeras les conté que me enamoré sin más detalles y todas me dijeron que ya era hora”, dijo Luz.

El 31 de mayo Domingo cumple 80 años y lo festejará junto a sus hijos, para después viajar a Colombia para reunirse con su prometida. Posteriormente, la pareja llegará a Neuquén para contraer matrimonio.

“Domingo es muy cariñoso, me gustó mucho su forma de ser. Como ya le dije varias veces a él: no lo cambio ni por dos de 30 años”. Luz Adriana Cifuentes. La joven colombiana que se casará con Domingo Parcaroli

“Mis hijos me ven tan feliz que son felices ellos. El otro día mi hija lloraba. No puede creer que me haya enamorado a mi edad”.Domingo Vena Parcaroli. Carnicero de Plottier

Un buen vecino y comerciante

Desde que en febrero de 2016 LM Neuquén dio a conocer la historia de Domingo Parcaroli, que cobraba (y cobra) el kilo de carne a 99 pesos, los buenos augurios no pararon para el carnicero. Su carnicería de Entre Ríos 873 de Plottier recibe todos los días una gran cantidad de clientes en busca de buena mercadería a un 50 por ciento menos que en otros comercios. Para el Abuelo, lo importante es que “todos puedan llevar un pedazo de carne a su mesa”, y su secreto es vender mucha cantidad a menor costo.