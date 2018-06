POR PABLO MONTANARO / montanarop@lmneuquen.com.ar

A una semana del debut de la selección argentina frente a Islandia en el Mundial de Rusia, el dibujante neuquino Pablo Sepúlveda no para de recibir encargos de retratos de Lionel Messi. A través de las redes sociales (Pablo Dibujos Art, en Facebook) y del teléfono celular, numerosos vecinos de la ciudad se comunican con el joven artista del barrio San Lorenzo para que les dibuje al crack del conjunto nacional. “Es mucha la gente que me envía una foto de Messi, ya sea posando o en plena acción, y me pide que se lo dibuje”, contó.