Al salir del calabozo le habían robado elementos por $83 mil

La situación denunciada por el vecino neuquino comenzó el pasado jueves 2 de enero, alrededor de las 14. “Volvía del río por calle Linares y había un control policial. Me pararon, les di la documentación, que está en regla, pero como se demoraban, paré el motor y me fui a sentarme al cordón. Vino uno y me dijo que entrara al auto, pero le respondí que hacían como 40 grados. Vinieron dos más a decirme lo mismo y finalmente, vinieron cuatro, me esposaron y subieron al patrullero sin decirme nada”, explicó Alberto sobre la detención.

“Desde el móvil, vi cómo me revisaron todo el auto, incluso el baúl, sin ningún tipo de autorización”, contó el profesor neuquino, quien confió que en ningún momento le informaron porqué lo llevaron hasta la Comisaría Segunda en calidad de detenido. Además, detalló que los efectivos seleccionaron un par de elementos que había en el interior de su auto, como una toalla y el equipo de mate, para llevar a la comisaría.

“Siempre que hay un control, pasan cinco autos y a mi me toca. Ven a un tipo grandote de pelo largo y me paran, como si fuera narco. La verdad que si me devuelven el maletín con las herramientas, levanto la denuncia”, dijo el profesor detenido.

No fue hasta pasadas las 22 que Alberto recuperó su libertad. “Ahí me dijeron que tenía un pedido de paradero por haber sido testigo en una causa del 2011, porque cuando me fueron a buscar en su momento no estaba, pero ya testifiqué y todo”, sostuvo. Al salir, le devolvieron sus pertenencias y las llaves de su auto, un Chevrolet Corsa.

83 mil pesos es el monto al que ascendían los elementos sustraídos. Según consta en la denuncia penal, del interior del auto faltaban un reloj Cassio Valuado en $24 mil, $5 mil en efectivo que estaban en la billetera en la guantera; un pendrive; un maletín con herramientas Bahco orginal valuado en $50 mil; un par de anteojos marca Ray Ban por $4 mil y su celular J8, valuado en $20 mil, estaba destruido “como que no pudieron robar”.

“El auto había quedado allá cerca del río, a unos 3 kilómetros. Estaba con llave y la alarma, pero cuando lo abrí, me faltaban elementos valuados en 83 mil pesos”, aseguró Alberto, quien confió que dejó pasar unos días para tranquilizarse y este lunes se acercó al Ministerio Público Fiscal y a Asuntos Internos de la Policía para denunciar lo sucedido.

profe-estafa2.jpg

De ambos lugares se retiró con la promesa de que el hecho sería investigado y, además, en fiscalía le hicieron un escrito donde se dejaba constancia de que el pedido de paradero quedaba sin efecto. “Lo que más me importan son las herramientas que tenía, las tengo hace más de 30 años, son marca Bahco, ya no se consiguen. Si me las devuelven, levanto la denuncia”, afirmó Alberto.

profe-estafa-3.jpg

La detención

Alberto fue detenido porque pesaba sobre él una orden de averiguación de paradero en una causa del año 2011. “Me habían agarrado como testigo porque pasaba por el barrio Confluencia y justo estaban desalojando una toma. Pero yo ya había testificado y todo, no sabía que tenía un pedido vigente”, sostuvo sobre la causa, que el mismo lunes, la fiscalía dejó sin efecto.