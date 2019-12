Al terrorista de Londres lo atrapó un asesino

La noticia sorprendió ayer a los británicos, luego de que el pánico de un nuevo ataque terrorista invadiera el país. Según el periódico Mail Online, el “héroe con condena” es James Ford, un hombre de 42 años condenado a cadena perpetua en abril de 2004, con un mínimo de 15 años de cumplimiento, por el femicidio de Amanda Champion, una joven de 21 años con dificultad de aprendizaje. Fuentes del gobierno confirmaron que Ford estaba en el Puente de Londres el viernes en el momento del ataque y la familia de la joven expresó su bronca y conmoción por haberlo visto en libertad. “No es un héroe. Es un asesino en libertad condicional y no sabíamos nada de su liberación”, dijo Angela Cox, tía de Amanda Champion. “Él mató a una niña discapacitada. No es un héroe, absolutamente no lo es”, remarcó la mujer desolada.