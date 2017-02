Alari(d)o neuquino: Lucas sigue en River

El goleador e ídolo del Millo al final se queda y figuras locales de distintos ámbitos fanas del club celebran que no se vaya a China.

El futuro de Lucas Alario le quitaba el sueño a todo River pero desde anoche los hinchas del Millo ya pueden dormir tranquilos: el gran goleador no los dejó en Banda y continúa en el Millonario. Bien temprano, el atacante advirtió que su decisión, sobre si aceptaba o no la millonaria oferta China, era cuestión de horas y no se mostró muy seguro de ninguna de las opciones. Pero por la noche le comunicó nomás a la dirigencia que continuará en el elenco de Núñez. La noticia fue muy celebrada por el mundo riverplatense, que se comió las uñas durante todo el día pendiente de la definición de Alario. Incluidos los famosos del Millo en la región.

La mejor definición, Lucas

Desde el flamante campeón argentino de boxeo, Mauro “Rayo” Godoy, hasta el carismático periodista Tino Dolce. Hombres del fútbol como Lalo Porra, ídolo del Rojo neuquino y del deporte en general, y el crack de Gigantes Mono Sánchez o el automovilista Alejandro Cancio. Todos se engancharon con la idea y le rogaron primero a través de este diario al implacable atacante que no se marche de la entidad millonaria. Y luego estallaron de alegría.

“Hay otros que dejan el club de sus amores por la billetera; Alario no lo hizo... No se vende ni cambia lo que siente por el club por unos mangos más como otros jugadores”, festejó y le puso pimienta el piloto de rally oriundo de Plaza Huincul, recordando claramente el caso Tevez y su salida de Boca, el eterno rival (ver aparte).

“Yo en lugar de él también me hubiera quedado. Tiene un largo camino por recorrer y destino europeo. Era lo que queríamos los hinchas”, destacó contento, con su bajo perfil, el Mago Porra. ¡Crack! Por su parte, el rey del boxeo valoró que no haya privado lo económico: “En el deporte el dinero no es lo primordial, sino el sueño de lo que uno quiere lograr”, reflexionó el Rayo, destacando la elección de Alario.

En una misma línea se expresó Javi Sánchez, jugador emblemático de Gigantes, quien cuando vivía en Buenos Aires solía ir a alentar al elenco riverplatense al Monumental. “Está bueno que Alario piense más en lo deportivo que en lo económico”, opinó el Mono.

En tanto, el conductor de Tarde Mix Tino Dolce se alegró de que el ex Colón continúe en el equipo de Gallardo “para ganar el torneo local”, y su colega de LU5 Abel Rojas, “para poder seguir gastando a Boca con la ida de Tevez”.

Las figuras neuquinas festejaron anoche que Lucas Alario, ese goleador letal que se agranda en las bravas, no los dejó en banda.