Alario, loco por Alina

El ex River y actual delantero del Bayer Leverkusen no puede evitar seguirla en la redes y manifestar lo mucho que le gustan sus fotos en Intagram con numerosos “likes”.

Además de destacarse por su labor en los medios, la sexy rosarina cuenta con miles de seguidores deslumbrados por su belleza y saber deportivo (cubrió los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 y los cinco Rally Dakar). De hecho, el año pasado, la locutora contó que un día el ex de Moria Casán, Xavier Ferrer Vázquez, se acercó a saludarla y le dijo que le había alegrado el día. “No quise ser maleducada. Me dejó una tarjeta, pero sinceramente no terminé de entender bien qué es lo que pretendía”, contó en ese momento Moine.

No disimula: Alario no tiene problema en demostrar que está pendiente de Moine.

Para que vaya tomando nota

“No soy fácil para el amor No soy fácil para el amor porque yo todo lo puedo. Me han planteado: ‘No me necesitás para nada, todo lo hacés sola’”, reconoció años atrás la locutora que cultiva un perfil bajo y que sóo hizo público su noviazgo con Carlos “Chapa” Retegui, el entrenador de la selección nacional de hockey, y con Chino Turnes, ex miembro del cuerpo técnico de Los Pumas.

En esa misma nota de Clarín, Alina confesó que nunca salió con un futbolista. Y aunque sostuvo que no se ve con un jugador ni con un periodista por su forma de vida, no descarta la posibilidad. “No que no saldría nunca, el amor va más allá de todo”. Una buena noticia para Alario si decide salir a la conquista.

Un feo recuerdo para Sol Pérez

El año pasado Lucas Alario tuvo un acercamiento con Sol Pérez que no llegó a buen puerto. Tras negar los rumores sobre la relación, la chica del clima contó cómo fue la experiencia que vivió con el entonces delantero de River. “No pasó nada. Lo conocí pero desearía olvidarlo. No importa el motivo; sólo te voy a decir que es mejor olvidarlo”, sostuvo la rubia. “Lo conocí por amigos en común pero no pasó nada”, insistió y recalcó en forma tajante: ”No es mi tipo”.