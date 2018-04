“Son números preocupantes”, señaló Elizabeth Puentes, jefa del Centro Obstétrico del Heller, quien precisó que de esos embarazos adolescentes, un 30 por ciento involucró a jóvenes que ya tenían un bebé o que se habían realizado un aborto.

“Nuestros adolescentes no están asumiendo la responsabilidad de tener el cuidado de no contagiar o contraer una enfermedad y mucho menos pensar en el embarazo. Evidentemente, estamos llegando tarde o algo no se está haciendo bien. A partir de estas cifras, queda en evidencia la falta de educación. Los chicos deben iniciar su vida sexual de forma placentera pero también responsablemente, y eso es lo que no está ocurriendo en muchos casos”, apuntó la obstetra.

El hospital tiene un equipo interdisciplinario de contención para asistir a las adolescentes en el proceso, particularmente después de la llegada del bebé. Lo que se busca es que no vuelvan a quedar embarazadas al poco tiempo, ya que se registran casos de jóvenes de entre 20 y 22 años que tienen tres hijos. Además, si la familia acompaña, eso genera un marco de contención importante que ayuda en esta tarea pero, si esto no ocurre, el camino se hace cuesta arriba. “En la mayoría de las adolescentes se genera la deserción escolar y eso es lo que se debe evitar. En otros casos, las familias las echan de sus casas y ahí la problemática se acentúa todavía más”, advirtió Puentes.

Gratis: Los jueves, a las 13, atiende un consultorio de anticoncepción en el Heller.

1187 partos se registraron en el hospital Heller en 2017.

El 20% de ese total corresponde a embarazos adolescentes. El registro del centro de salud supera la media mundial, que para estos casos alcanza el 11%, y la nacional, que ronda el 16%.

Ser madre a los 13

El embarazo adolescente más complejo que debieron asistir en el Heller en 2017 fue el de una nena de 13 años que había mantenido relaciones consentidas con otro chico de 14 y que vivía en un hogar. “El parto en estos casos no es un problema, sino el día posterior a la llegada del bebé, porque son casos muy extremos, de chicas que no están en lo más mínimo preparadas para la maternidad y que tampoco cuentan con el apoyo de una familia”, describió la profesional del hospital. “Tenemos un equipo de contención que acompaña y tratamos de hacer todo lo que esté al alcance de la institución, pero a veces esto no alcanza y se nos va de las manos”, advirtió.

Las adicciones, el otro problema

Un problema que subyace en algunos de los embarazos asistidos en el Heller, y que involucra también a otros sectores etarios, es el de las adicciones, la mayoría vinculadas al alcohol y drogas como la marihuana y la cocaína. “Es importante la relación que logremos entablar con la adolescente o la adulta joven que refiere consumo, para tratarlo en el parto y el posparto. Hoy estamos trabajando en un protocolo, porque hay que suspender o inhibir la lactancia materna y los pediatras tienen un trabajo muy importante después”, indicó Puentes.