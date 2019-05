Alberto Fernández denunció un plan contra Cristina

Buenos aires. El precandidato a presidente Alberto Fernández aseguró que hay “un plan sistemático de mentir para incluir a Cristina (Fernández de Kirchner)” en una trama de “corrupción”, al sostener que la senadora y ex mandataria que lo acompaña en su fórmula “podía no saber” sobre irregularidades en su gobierno. “Definitivamente podía no saber. Lo que hay es un plan sistemático de mentir para incluir a Cristina en un falso plan sistemático de corrupción”, remarcó quien fuera jefe de Gabinete durante el primer mandato de Cristina Fernández (2007-2011), cesado en el cargo en 2008.