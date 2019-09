Alberto: "Lo que pasa con CFK es una persecución sistemática"

De todas maneras, aseguró que no se entrometerá en la Justicia para favorecer a sus aliados políticos: “Yo no voy a hacer nada por la libertad de nadie ni presionar a ningún juez”. Y agregó: “Ningún estado de derecho soporta que alguien esté detenido como lo está Lula hoy. Donde vayamos tenemos que pregonar por su libertad. En la Argentina se ha utilizado la detención durante el proceso como persecución de opositores. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones”.