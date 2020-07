Alertan por la subida del caudal en el río Limay

"En los últimos años hemos tenido pocas situaciones de caudales altos porque venimos de más de diez años de caudales afluentes a los embalses menores a la media, así que los salientes han sido relativamente bajos, con pocas situaciones de 900 o 1200 en el límite de Arroyito, así que definitivamente esos cambios bruscos generan consecuencias", aseguró Julio Porrino, secretario de Operación y Fiscalizaciones de la AIC, en contacto con LU5.

Ante la gran creciente de las aguas, desde el organismo advirtieron que podría generar consecuencias en los poblados que viven más cerca del límite del río. "Seguramente, si se han hecho ocupaciones en el río invadiendo el limite de los 1200, seguramente el agua va a recuperar el terreno que le corresponde. No deberían tener problemas con estos caudales pero es hasta cierto punto incierto porque hace tiempo que no tenemos esta situación de caudales de 1200. El río va cambiando y puede ser que en un lugar donde antes no había inconvenientes, ahora los tenga", sostuvo Porrino.

Porrino aclaró que, para la producción de energía, 1200 m3/s es el nivel máximo que pueden erogar los embalses "en condiciones normales" y "que no sea "una situación de atenuar crecidas".

En relación a la situación hídrica general en la provincia, el funcionario aclaró es "un poco mejor" y son "más optimistas" a raíz de las nevadas y las lluvias de los últimos días. "Estábamos en una situación, sobre todo en el río Neuquén, bastante complicada desde el punto de vista de los caudales que traen en forma natural los ríos. Junio es el mes del epicentro de las lluvias y las nevadas y hasta hace unos días estábamos bastante mal con eso. Ahora las nevadas están siendo provisorias. Estamos en una situación no holgada, pero con un poco mejor de nieve que el año pasado, así que somos más optimistas", destacó.

Desde la AIC recordaron que, en caso de que se produjeran modificaciones, se actualizará la información a través de los medios habituales, a las Defensas Civiles y los organismos jurisdiccionales de manejo de los recursos hídricos, así como desde el sitio web.