En una entrevista con este diario, Alfonsín dejó en claro sus críticas al otro sector del radicalismo. Si bien no quiso personalizar, indicó que estos dirigentes alineados con el intendente Horacio “Pechi” Quiroga “no interpretan los problemas de la gente” y que “no les preocupa la recuperación de la UCR”.

Sostuvo que, más allá de las diferencias marcadas con algunas políticas del Gobierno y la alianza de Cambiemos, “no se le puede pedir al PRO que haga por la UCR lo que el partido no hace por sí mismo”. Y advirtió: “Estamos en Cambiemos pero además somos radicales, y como el PRO quiere crecer, nosotros también; algunos no están preocupados por la recuperación de la UCR y nosotros sí, y no por el partido, sino porque entendemos que así se defienden los problemas de la gente”.

Apuntó que ese grupo entiende que “la actitud más responsable” frente a este acuerdo político es actuar como si “no existieran las diferencias” y que eso “perjudica a los argentinos, porque si se hubiesen escuchado no las hubieran tomado”. Destacó la importancia de saldar diferencias pero “no decir a todo que sí” y volvió a cargar contra el alineamiento incondicional a las políticas del Gobierno: “No se animan, no estudian bien los problemas o están pensando en intereses personales”.

Alfonsín indicó que acompaña a Vidal porque plantea “un partido que se haga cargo de las demandas de la sociedad”. Respecto de su posición frente al Gobierno, el actual legislador nacional remarcó que él plantea disidencias pero también coincidencias. “Apoyé temas polémicos, como los holdouts, porque creí que era mejor pagar que no hacerlo y también señalé muchas diferencias, como lo que se hizo con los jueces de la corte, las tarifas, la pasividad ante el abuso de los precios o el dólar futuro”, señaló.

“Ahora he manifestado mis diferencias con el acuerdo con China, las mismas que manifesté en 2015 y con las que el PRO estaba de acuerdo. Relaciones hay que tenerlas con todo el mundo, pero defendiendo los intereses de Argentina en un marco ético”, añadió.

Apoyo a la lista Roja y Blanca

Alfonsín participó ayer por la tarde de un encuentro en la casa radical en apoyo a la lista Roja y Blanca, que competirá en las internas que el partido llevará adelante el 28 de este mes. Allí están habilitados para votar unos 11 mil afiliados, en una disputa que tiene el sector de Vidal con el radicalismo quiroguista. En la etapa preelectoral se denunciaron afiliaciones apócrifas y el control de la UCR va a determinar el rol que tendrá el partido dentro de Cambiemos.