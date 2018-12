Varios medios de comunicación dirigidos por el periodista opositor Carlos Fernando Chamorro y al menos cinco ONGs sufrieron la cancelación de sus permisos legales durante la semana por parte del Parlamento -bajo dominio oficialista-.

Embed La doctora Vilma @NunezEscorcia en la barricada del régimen Ortega-Murillo. Le impiden el acceso a las oficinas del Cenidh en una violación más a los #DerechosHumanos en #Nicaragua pic.twitter.com/qFsxx0EPGk — Cenidh (@cenidh) 15 de diciembre de 2018

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobernación anunció el viernes que todos "los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo" de esas entidades pasaban a estar "bajo la administración del Estado de Nicaragua", para la supuesta creación de un "fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo".

Al retirar los permisos legales a las ONG, el Gobierno alegó que estas "apoyaron y financiaron" lo que consideran un "intento fallido de golpe de estado" tras las protestas que estallaron el 18 de abril y que han sumido al país en su peor crisis política de los últimos 40 años.

La medida fue criticada de inmediato. "La dictadura Ortega-Murillo ordenó a la policía tomarse otra vez la redacción de Confidencial y Esta Semana hoy a las 10 pm. No nos callarán. Seguiremos denunciando el asalto fascista", dijo en tuit Chamorro, quien dirige un portal de noticias y dos programas de televisión.

Embed POLICIA SE TOMA OTRA VEZ CONFIDENCIAL. Alertamos a la opinión pública nacional e internacional. La dictadura Ortega-Murillo ordenó a la policía tomarse otra vez la redacción de Confidencial y Esta Semana hoy a las 10 pm . No nos callarán. Seguiremos denunciando el asalto fascista — Carlos F Chamorro (@cefeche) 15 de diciembre de 2018

"La policía de la dictadura debe desalojar las oficinas de Confidencial. Nuestra redacción está financiada por las empresas Promedia e Invermedia, no pertenece a ninguna ONG que han despojado de su personería jurídica. No a la confiscación!", añadió el periodista, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y uno de los más críticos con el Gobierno de Ortega.

Una fuente de Inversiones Multimedia S.A. (Invermedia) dijo vía telefónica a la agencia de noticias DPA que un bus lleno de policías se presentó en el edificio donde operan las salas de redacción y las oficinas administrativas de la empresa periodística para tomar posesión del inmueble y anunciar verbalmente que pasaba a ser posesión del Estado de Nicaragua.

El Parlamento también anuló esta semana los permisos legales del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Instituto para la Democracia (IPADE), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILSS) y Fundación del Río, estos últimos ubicados en las ciudades de Ocotal (norte) y San Carlos (sur) respectivamente.

La retirada de los permisos ocurre tras casi ocho meses del estallido de las protestas antigubernamentales que se han saldado con 200 muertos según el Gobierno y hasta 545 según ONG de derechos humanos, que reportan además 4.000 heridos y 603 personas encarceladas.

El Gobierno acusa a los opositores de pretender "destabilizarlo" mediante "un complot terrorista" financiado por Estados Unidos.

