Alphabet dejó el club del billón pese a las ganancias de Youtube

Luego de comunicar su último balance, la matriz del buscador de Internet se bajó del grupo selecto de las firmas que tienen más de un millón de millones de dólares y de esta manera, ya no está a la alturade Apple, Microsoft y Amazon. Por primera vez en cinco años, la compañía no cumplió con las expectativas financieras del último trimestre del 2019 y sus acciones cayeron un 4%. Igualmente, tan mal no le fue: según confirmaron, tuvieron un superávit neto de 34.343 millones de dólares en 2019. Este resultado supone un 11,7% más con respecto al año anterior, cuando ganó 30.736 millones, a la par que sus ingresos ascendieron a 161.857 millones de dólares, un incremento del 18,3%.