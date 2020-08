Alquila equipos de esquí por alimentos para un merendero

Lucas Rossini tiene 42 años y es propietario de Avalancha Ski: una tienda de alquiler de equipos en San Martín de los Andes . Si bien la "temporada viene muerta", se propuso continuar con la iniciativa que mantiene desde hace años: dar el equipamiento gratis a niños, a cambio de alimentos que será donados a un merendero . "A pesar de que las cosas no van bien, hay que seguir empujando", agregó.

Los números este año no acompañan. Eso lo sabe Lucas, como también todo el sector que depende del turismo que sufre la crisis por la pandemia de coronavirus. "No por ser una temporada mala, no tengo que dejar de ayudar. Es ponerle un poco de color a lo que nos está pasando", contó a LM Neuquén.