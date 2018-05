En estos momentos aluen esta entrando a quirófano para colocarle un corazón artificial, hasta que llegué el donante por favor te pido que si sos creyente pidas a Dios que lo proteja y si no sos creyente tengas un deseo y pensamiento positivo para el. Gracias manda a tus contactos así somos más pidiendo por favor. . . . . . . . . . . #Donemos #Corazón #Garraham #DonarÓrganosSalvaVida #UnCorazónParaAluen #Life #Aluen #Heart

A post shared by Un Corazón Para Aluen (@un.corazon.para.alu) on May 4, 2018 at 4:38am PDT