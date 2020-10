Los bomberos voluntarios de Aluminé trabajaban este martes por la noche en un incendio que comenzó alrededor de las 4 de la tarde y que alertó a muchos vecinos de la localidad que veían cómo las llamas se acercaban. Los socorristas habían controlado el foco y no descartaban que haya sido intencional.

"No hubo rayos ni nada que lo haya podido causar el incendio", aseguró a LMN una vecina, quien es propietaria de un emprendimiento en la localidad y vivió desde cerca el "el miedo" porque "las llamas me quemaron cuatro de las ocho hectáreas de mi terreno", se lamentó.

"Mi pareja se fue al centro a comprar algo y me llamó a eso de las 4:30 ó 5 de la tarde alertándome que había fuego en la montaña", relató la mujer. Al acercarse a la ventana vio un foco "muy a lo lejos" que la empezó a inquietar y comenzó a preguntar y a informarse de lo que había pasado.

Dos horas y media después, y con la complicidad del viento, aquel foco de incendio había consumido la mitad del predio de esta vecina. El fuego "estaba a 300 metros de mi casa", sostuvo.

WhatsApp Image 2020-10-20 at 21.41.44.jpeg

"Fue horrible, me desesperé mucho en se momento y no sabía que hacer. Vi a los bomberos trabajar, pero las llamas venían y realmente no sabía qué hacer", contó.

Sin la necesidad de evacuar y con varias hectáreas incendiadas, los bomberos voluntarios lograron controlar esta noche el siniestro pero seguía el trabajo de contención.

"Según me contaron, van a pasar la noche acá por cualquier cosa que suceda", relató esta vecina que aseguró que ahora está más "tranquila".

WhatsApp Image 2020-10-20 at 21.41.43.jpeg

Por su parte, el coordinador del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, John Cuiñas, confirmó a LMN que el fuego está "contenido", pero aún no lo lograron apagar. Continúban trabajando en la zona y esperan que no haya ráfagas de viento que pueda avivar los focos que habían tenido un importante frente.