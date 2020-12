Amazon lanzó un servicio que crea ropa a medida desde un modelo virtual

La empresa de Jeff Bezos siempre sorprende con algún cambio radical en su plataforma y ahora quiere generar una revolución con la forma en la que nos compramos ropa. Hace años ya había intentado algo en el rubro cuando presentó Amazon Echo Look pero el proyecto fue abandonado al poco tiempo. Ahora presentó un proyecto mucho más ambicioso con su nuevo servicio de camisetas a medida, llamado 'Made For You'.