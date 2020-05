Amazon: muertes por coronavirus generan alta tensión laboral

Pero ahora, esa política interna tambalea ya que Amazon anunció que desde el 1° de mayo dejó de tener vigencia, por lo que, ante cada ausencia seguirá el descuento en el sueldo. La finalidad que tenía esta medida era muy importante porque permitía que trabajadores que estaban enfermos o en cercanía de pacientes con coronavirus, pudiesen optar por no ir a trabajar y cuidarse y cuidar a sus compañeros de tareas. El problema es que al caer su salario por faltar, los trabajadores casi no tienen opción. “Si alguien se siente enfermo, tiene que ir a trabajar igual -comenta una empleada-, porque si no lo hace le bajan el sueldo o algo peor todavía, lo despiden. Y todo esto genera una situación de riesgo”.

270 Los trabajadores de Amazon que tienen coronavirus

La pandemia se metió en Amazon y hay mucho malestar por el modo en que Jeff Bezos manejó el tema. Más de 5300 empleados le mandaron cartas pidiéndole que revea la situación.