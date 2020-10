Ambientalistas cruzaron a la Muni por tierras del Rincón Club

El dirigente dijo que lo que pretenden es que se cumpla con la legislación ambiental establecida en las ordenanzas 11.874 y 9640 por las que se crea el sistema municipal de áreas protegidas, según el cual hay que conservar la geomorfología, la diversidad de la flora y la fauna.

Además, indicó que hay que recuperar una porción de parque que está incluido como área protegida. “Hay que recuperar las tomas para uso privado como es el caso de los 80 mil metros cuadrados que tiene ocupado Rincón Club de Campo, en particular 42 mil metros cuadrados que nunca tuvieron ningún tipo de sesión dada, dictaminado por la propia sindicatura municipal”, puntualizó.

Gómez denunció que los 8 mil metros cuadrados son producto de una serie de construcciones que desde el country avanzaron hacia la costa el río. “Son entre 6 y 8 casas que han avanzado con sus terrenos sobre la costanera. Se debería demoler lo que han construido sobre esos terrenos. Eso lo habíamos observado con el entonces concejal Francisco Baggio, que había una zona de casas sobre terreno municipal, sobre tierra publica, sobre la costa, sobre el río Neuquén. Me gustaría saber ahora su opinión”, añadió.

Este jueves, desde el municipio indicaron que Rincón Club de Campo deberá adquirir al Municipio 8 mil metros cuadrados de tierras cotizados en 171 millones de pesos.

El referente de la Multisectorial recordó que la Constitución de Neuquén establece que los bienes públicos se venden en remates públicos, previa amplia publicidad, y la carta orgánica municipal debería estar alineada a la normativa. “Esa tierra la puede comprar cualquiera en remate público. Sin embargo, acá se venden en forma directa al country porque han construido piletas o casas”, observó.

E indicó: “Ahí hay un primer tema de irregularidad, que no sería el más grave. Ahora qué tienen que ver la costanera con los 80 mil metros cuadrados de parque público. La costanera hasta el barrio privado, no tiene conexión, no tiene nada que ver. En este acuerdo están incluyendo estas 8 hectáreas de parque público, que no es absolutamente necesario ceder ni nada por el estilo para que se haga la Avenida Costanera”.

Para Gómez, recuperar la costanera es una obligación del intendente. “No es un proyecto que hay que hay que saludar como un proyecto estratégico. Es un derecho de los neuquinos a recuperar su costa del rio, luego está muy la obra pública quedará muy linda con paseos, senderos pedestres y bicisendas”.

El ambientalista señaló que el siguiente favor que le estaría haciendo el municipio al barrio privado es que le haya cedido 80 mil metros cuadrados por dos décadas. “Le dejó por 20 años, ni siquiera le cobra, pero lo que sí le va a tener que pagar es la iluminación de la obra de la costanera y una escuelita municipal de golf, como si fuera un deporte popular”, se lamentó Gómez.