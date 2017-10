Ambientalistas quieren que una isla de basura integre la ONU

Lo que le falta es el reconocimiento internacional por parte de las Naciones Unidas o de alguien. Pero sobre todo un verdadero territorio estatal. Quien intente poner un pie en ella, se hundirá indefectiblemente en el mar. Y es que la isla de basura (trash isle) no es otra cosa que una idea con la que un grupo de ambientalistas quiere llamar la atención sobre la creciente cantidad de basura plástica en los océanos.

Claro que no es un invento en su totalidad. De hecho hay una enorme alfombra de basura plástica moviéndose por el Pacífico: botellas, bolsas, envases y todo tipo de desechos. La mayoría se va descomponiendo poco a poco en partículas más pequeñas que flotan por debajo de la superficie del agua y apenas se pueden reconocer.

Esta alfombra de plástico ("Great Pacific Garbage Patch") fue descubierta por los científicos hace ya veinte años. Los expertos estiman que ahora ya es más grande que Francia, es decir, que cuenta con una superficie de al menos 700.000 kilómetros cuadrados. Pero como flota en una zona en la que no hay ni demasiados barcos ni muchos turistas, el interés por ella se mantuvo bajo.

Se presume que ya son 140 millones de toneladas de basura plástica las que flotan en los océanos. Año tras año se suman ocho millones de toneladas, según se estima. El problema es reconocido, pero es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora para resolverlo. En la cumbre del G20 en Hamburgo los países industrializados y emergentes optaron por un plan de acción más bien poco comprometedor.

La campaña para el reconocimiento de la isla de basura, detrás de la cual está la fundación ambientalista estadounidense Plastic Oceans Foundation, quiere que esto cambie. La idea fue desarrollada por dos profesionales de la publicidad en Londres. El diseñador Mario Kerkstra creó el escudo, el pasaporte y la bandera. Quien la mire con detenimiento, verá que el triángulo verde es el fondo de una botella de plástico que flota en el agua.

Pero los "trash islander", como se autodenominan quienes apoyan la campaña, solicitaron sobre todo a la ONU que la isla sea aceptada como el miembro número 194. Más de 125.000 personas ya firmaron la petición. La base para solicitar este reconocimiento como Estado es la Convención de Montevideo de 1933 sobre los derechos y obligaciones de los Estados. Claro que desde el punto de vista del derecho internacional aún faltan algunas cosas para ser un país.

El promotor más importante de la iniciativa es Al Gore, ex vicepresidente de Bill Clinton y hoy un reconocido ambientalista. Su pasaporte de "trash islander" lleva el número TI7B90H3 y tiene vigencia hasta el 7 de julio de 2027. "Los mares son decisivos para nuestra supervivencia. Debemos protegerlos", dijo. Otra famosa que participa en la campaña es la actriz británica Judi Dench, quien se puso a disposición como "reina" del nuevo Estado.

De todas maneras, los "trash islander" no se hacen muchas ilusiones de ser aceptados en la ONU. De hecho, tendrían un conflicto de consciencia si fueran reconocidos, porque su siguiente meta sería hacer desaparecer lo antes posible el nuevo Estado. O, como señala su lema, "Ensure the world s first country made of trash is it s last" ("Asegúrate de que el primer país hecho de basura en el mundo sea el último").

Desde Naciones Unidas, sin embargo, hubo elogios para la campaña. El portavoz del secretario general António Guterres, Stephane Dujarric, dijo a dpa: "Es una manera muy original de llamar la atención sobre un problema que muchas veces es ignorado". Pero al mismo tiempo señaló: "Las posibilidades de ser reconocidos son prácticamente nulas".