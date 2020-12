Por esta situación, cuatro cuidadoras decidieron retirarse del hogar, y la encargada tampoco puede ingresar al geriátrico, porque por protocolo no lo puede hacer. Tampoco le resulta posible contratar en este momento a otras personas para que cuiden a las abuelas, las cuales quedaron a cargo de otras tres empleadas asintomáticas. El hecho de enfrentar esta enfermedad sería menos penoso, si no tuviesen que lamentar reproches, pases de factura y amenazas.

"Yo no tengo abuelas con escaras, ni deshidratadas. En el hogar hacemos todo para que estén bien cuidadas", aseguró.

Parada explicó cómo está la situación a todas las familias del hogar, y por ahora dice que no ha vuelto a recibir más amenazas. No obstante, comentó que iniciará acciones legales contra el personal de salud del hospital por destrato. "Estoy muy preocupada por las abuelas porque no se sabe con certeza quiénes tienen Covid-19 y quiénes no. Lo mismo me pasa con mis empleadas que están asintomáticas", advirtió.

Ocurre que por protocolo el personal de salud no diagnostica por laboratorio los casos que son convivientes. Se los considera positivos por nexo epidemiológico, si comparten el mismo techo y presentan uno o más síntomas compatibles con la enfermedad. Es así que en el hogar no hisoparon a todas las abuelas y cuidadoras.

Según informó la dueña del geriátrico, hisoparon a una abuela por habitación, ocho muestras en total. Cuatro dieron positivo para Covid-19 y consideraron dos contactos estrechos que no fueron hisopados. Parada no comparte el criterio adoptado, ni le genera tranquilidad. "Cómo le explico a la familia que su mamá es positiva pero no la hisoparon. Deberían hacerlo con todas, porque si no es imposible saber si están contagiadas", sostuvo la mujer.

Expresó su bronca y enojo, ya que por esta situación cuatro empleadas se fueron del hogar. "Me dijeron que iban a volver, pero no lo hicieron", contó. Pero admitió que hay un protocolo que establece en qué casos hay que diagnosticar a las personas mediante laboratorio.

Salvo la abuela que está internada con un cuadro de neumonía, Parada destacó que el resto cursa la enfermedad sin complicaciones.