Among Us fue el juego más descargado en el mes de octubre

Among Us es uno de los juegos que más atención ganó de parte de la comunidad gamer tras el confinamiento por el coronavirus. Millones de personas en el mundo comenzaron a descargar este juego y comenzaron a disfrutar de su jugabilidad online. ¿Todavía no lo has jugado? Pues está disponible en Android, iOS y PC vía Steam. Se trata de un juego en donde hasta un máximo de 10 jugadores entran en un escenario en donde deben realizar tareas para ganar la partida.